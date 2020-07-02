Чому українські студенти не повернуться в Україну?

В період кризи ще більше загострилась потреба у фахівцях, професіоналах, які змінюватимуть країни в різних сферах, захоплених та відданих справі. Україна зараз це відчула дуже гостро “кадровим голодом” в уряді, політиці та багатьох інших державних органах. До прикладу, як результат за останні півроку ми маємо вже 4-го міністра освіти. Щороку тисячі українських студентів їдуть за кордон за якісною освітою, і не тільки. Більше 80% з них не повертаються. Що робить Україна для того, аби ті, хто здобули міжнародний досвід повернулися назад, щоб розвивати свою країну, економіку, культуру, політику?

Часто стереотипно здається, що все найкраще десь за океаном. Але якщо ми детальніше дослідимо сусідню Польщу, то побачимо, чому туди їдуть більшість українських студентів і звідти не хочуть повертатися.

1. Освіта. Умови, якість та доступ до інновацій.

Вважаю ключовим є банальна (а для нас така важлива) відсутність корупції, яка дає можливість молодим людям змінити взагалі мислення та підходи до навчання та подальшого життя, бо там твій успіх залежить лише від тебе.

“Просто я сама, в своей жизни, с этим столкнулась, когда в Польше меня ценили действительно за мой ум и целеустремлённость, и преподавателям не важно кто мои родители... Я до сих пор вспоминаю, как меня расхваливали на защите этого классного диплома, и мне очень хотелось, чтобы это услышали мои учителя с Черниговской школы, которые меня не любили ну просто так!!!! Да, я красиво одевалась и ездила в Таиланд, но блин я всегда делала уроки, сидела до ночи с учебниками, была до ужаса ответственная, но я была не такая, как отличники, которые ходили к ним на репетиторство и шли на золотую медаль… Для меня это больная тема и из-за этого я ненавижу нашу систему образования…”

Цитата з інтерв’ю зі студенткою з Любліна Олійник Христиною

Вартість навчання у престижних вишах України стартує від ~1000 євро/рік і сягає кількох тисяч. А з 2020 по 2021 рік ціна буде ще підніматися на більшість популярних спеціальностей згідно проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про деякі питання запровадження індикативної собівартості". При цьому я досі чую про хабарі, про випускників, яких “валять” або зверхньо ставляться, про повну відсутність сучасного технічного забезпечення для проведення практичних занять, які б давали знання передових технологій. А ще, на превеликий жаль, «диплом європейського зразка» без проведення складних і довгих підтверджень не дасть змоги просто отримати роботу за фахом за кордоном.

В Польщі студент може навчатися на платній або безкоштовній формі. Платно ~ від 500 євро за рік. Безкоштовне доступно польською та англійською мовами навіть іноземним студентам, зокрема українцям. Оплачувані практики під час навчання з можливістю подальшого працевлаштування. Доступна усім студентам програма Erasmus зі стипендією в середньому 500 євро/місяць. Диплом не європейського зразка, а європейський, який однаково визнається в усіх країнах ЄС, таким чином кожен студент може без проблем продовжити навчання або працевлаштуватися також поза межами Польщі.

Фото: з архіву UniverPL

2. Що після навчання? При багатьох університетах функціонують бізнес-інкубатори, де студент одразу може почати власний бізнес та отримати фінансування на нього. Створена програма підтримки молоді - працівники до 26 років не мають податків. Завдяки чому роботодавці з величезним задоволенням беруть молодих людей на роботу навіть без спеціального досвіду і при цьому можуть надати вищу заробітну плату. До слова відсоток робочих місць у Варшаві у докризовий період був мінус 5%, тобто більшим ніж кількість кандидатів на ринку. Польща стала таким собі “останнім кордоном цивілізованого світу”, звідки більшість європейських та світових компаній роблять “вилазки або походи” на східні ринки, що зумовило шалений ріст кількості представництв та офісів міжнародних корпорацій таких як Facebook, Goldman sachs, Citibank, EY, Microsoft, Microstrategy, Oracle, Accenture та багато інших. А це нові робочі місця, високі заробітні плати в комплекті з повними соціальними пакетами, та можливістю побудови кар’єри в корпоративному секторі. За даними Польської державної агенції з інвестицій та торгівлі станом на лютий 2019 року кількість найбільших іноземних компаній в Польщі становила 2439, а ще тисячі дрібних.

3. Бюджет, соцполітика, стандарти та допомога.

Витрати на проживання загалом такі ж самі, або менші ніж в Україні при вищих заробітках. За даними опитування українських студентів у Польщі компанії UniverPL повноцінний середньомісячний бюджет на проживання в Польщі становить приблизно 300 євро на місяць з урахуванням оренди житла, витрат на харчування, проїзд та інші постійні витрати:

Кожен український студент з польським корінням по приїзду до Польщі отримує упродовж першого року фінансову допомогу у розмірі 6000 злотих, крім того безкоштовне медичне страхування, безкоштовне навчання та додатково може мати соціальну стипендію надавши дані про склад і доходи сім’ї, а в бонус - спрощену процедуру отримання громадянства. В цьому плані Польща веде дуже грамотну та далекоглядну демографічну політику, оскільки має проблему з втратою власної молоді, яка масово виїжджає далі в Європу ще навіть не отримавши вищої освіти, зокрема у Велику Британію, у столиці якої сьогодні польська мова є другою після англійської. Якщо студент без польського походження, він також без проблем може поступити на навчання та успішно продовжити будувати своє майбутнє в цій країні після випуску, та створювати сім’ю.

Навіть нерезиденти в Польщі можуть мати допомогу на дітей 600 злотих на місяць - це ~ 140 євро до 18-и років! Батьки мають змогу за доступні гроші віддати дітей у хороший садочок поряд з домом або роботою, користуватися усіма правами на рівні з поляками навіть перебуваючи без громадянства. Навіть з мінімальним доходом ви закриєте базові потреби - купувати якісні продукти, знімати пристойне житло, купити авто, мати відпустку і соціальний захист. А при бажанні без проблем купити власне житло за доступну іпотеку від 2.5% річних. Якщо вирішили купувати на етапі будівництва - матимете гарантований захист від шахрайства і можна бути впевненим, що добудують і ще й з дотриманням усіх норм.

4. Охорона здоров’я та медицина. Якісна безкоштовна медична допомога діє на основі обов’язкового медичного страхування, в Україні такого поки що немає взагалі. Але візит до лікаря чи лікарні ніколи не супроводжується думкою, а чи варто додатково “подякувати”, а медперсонал ніколи з вас не вимагатиме того. У колеги у Варшаві нещодавно народилася дитина в державній лікарні, але умови там такі ж, як в нашій приватній, де вартість пологів коливається в сумі від двох до п'яти тисяч євро приблизно, а він заплатив нуль!

На завершення у світлі останніх подій з COVID-19 - усім було гарантовано безкоштовне лікування, як громадянам так і іноземцям на території Польщі.

5. Екологія. У світлі ситуації з екологією в Україні загалом і квітневих подій зокрема, коли ми з сім'єю опинилися заручниками вдома з одного боку карантину, а з іншого стану повітря, що в рази перевищував дозволені норми, завдяки чому Київ вийшов на перші позиції у світовому рейтингу за показниками забруднення… Ми завжди хотіли і продовжуємо жити в Україні, але ця ситуація змусила серйозно задуматися, що робити, де жити, щоб можна було вільно гуляти з дітьми у будь який час і без респіратора. І в цьому аспекті сусідня Польща, яка є досить промисловою країною, посіла 30 місце, а Україна 95 місце, за індексом екологічної ефективності зі 178 країн. Екологічний критерій, як один зі складників вимірювання якості життя в місті та країні стає надважливим, особливо з народженням дітей.

6. Інфраструктура дружня до людей. Якщо ви їдете на власному авто - це якість доріг, розв'язки, швидкісні автобани, спеціально відведені облаштовані паркінги, де можна викинути сміття, сходити в туалет і навіть прийняти душ! Якщо на громадському транспорті - це якісні комфортні автобуси, трамваї, метро, потяги, де завжди працює кондиціонування і рух чітко згідно графіку. Грамотно спланована система зупинок і навігації, щоб легко було зорієнтуватися, де ви є і як потрапити куди потрібно. Якщо на велосипеді - ще краще! Велодоріжки тут повсюди, більше того у їх будівництві постійно використовують інновації, як наприклад спеціальні матеріали у дорожньому полотні, які накопичують світло вдень і віддають його вночі, таким чином доріжка світиться!

Інклюзивність - стандарт і норма: скрізь знижені хідники, пандуси та ліфти, де потрібно адаптований громадський транспорт, виділені місця на паркінгах, тактильна плитка та розмітка, голосові світлофори. А головне - повага громадян до цих правил та норм!

Відмінне внутрішнє та зовнішнє авіасполучення. В Польщі 15 діючих аеропортів на 16 областей і вдвічі меншій площі в порівнянні з Україною. Доступна вартість авіаквитків - за 10 євро можна купити квиток в будь який куточок Європи.

7. Безпека. Польща входить до числа найбезпечніших країн світу. За даними рейтингу видання Global Finance вона посіла 27 місце, а Україна в свою чергу аж 117 місце в світі. Звісно багато позитивних змін Польща досягла завдяки вступу в Європейський Союз, але на даний момент вже випередила ряд країн ЄС, які були там раніше, значною мірою цьому сприяли європейські цінності у ментальності громадян та особливість самих поляків - працьовитість, вміння господарювати, економність, любов до порядку та чистоти.

В Глобальному індексі безпеки здоров’я (2019 Global Health Security Index) Україна посіла 94 місце серед 195 країн світу, тоді як Польща зайняла 32 місце. Основні критерії оцінки в рейтингу: підготовленість до епідемій та пандемій, готовність до надзвичайних ситуацій та наявність плану дій у таких випадках, наявність необхідного обладнання.

Крім того в Польщі вже наявна і постійно розвивається інфраструктура камер відеоспостереження на вулицях та дорогах і в громадських місцях. Постійно присутні представники правопорядку різного типу одночасно вдень і вночі. І звісно ж високі штрафи та кримінальна відповідальність за порушення закону допомагають усім жити дружно.

8. Оточення. Мій досвід спілкування зі студентами та особисті враження від людей під час частого перебування в Польщі говорить, що місцеві жителі насправді дуже доброзичливі та близькі нам ментально. Часто щиро усміхаються і готові допомогти. Іноді навіть змінити свій маршрут, щоб показати як пройти чи добратися іноземцеві, який заблукав. Звісно винятки є, але вони є скрізь. Високий рівень толерантності та порядності, починаючи від черг до каси в супермаркеті і закінчуючи манерами їзди на автомобілі та паркуванні. Для мене особисто варто також додати, що Польща - одна з найчистіших та найкультурніших країн в світі, в яких я досі був, а це знову ж таки про повагу до закону та соціальну відповідальність в поєднанні з покаранням високими штрафами та системою контролю.

9. “Польша – трамплін для розвитку”. При вступі до Польщі кожен студент отримує ключі до світового ринку праці, а не лише польського. Оскільки вже з першого дня перебування стає відкритою вся Європа по замовчуванню і в перспективі увесь світ. Це стосується не лише “шарових” квитків у будь який куточок ЄС у поєднання з відмінними транспортними сполученнями, завдяки чому кожен студент може дешево подорожувати, дивитися та порівнювати в пошуку ідеального місця для життя. Будучи студентами польського вузу, українці можуть навчатися за обміном в інших країнах світу, проходити там практики з можливістю подальшого працевлаштування. А по закінченню навчання отримавши європейський диплом польського університету без проблем з ним їхати працювати в будь яку країну ЄС або навіть світу, оскільки дипломи отримані у Європейському Союзі визнаються в більшості країн світу.

Дисклеймер: цією статтею я жодним чином не хочу принизити освіту в Україні і не агітую переїжджати жити за кордон, але хочу показати ті прогалини у нашій системі, які, на жаль, коштують нам дуже дорого – втрату талановитих та професійних людей. Сподіваюся, що чергове усвідомлення проблеми стане точкою росту та розвитку в нашій країні.