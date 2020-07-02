За сутки на Донбассе произошло пять обстрелов, ранен военный

За 1 июля вооруженные формирования России на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Рядом с Ореховым агрессор применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Возле Травневого оккупанты использовали гранатометы разных систем и пулеметы.

Неподалеку Песков противник дважды применял минометы 120-мм и автоматические станковые гранатометы. Из минометов 82-мм враг стреляли по Авдеевке, также там применяли ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За прошлые сутки вследствие вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и предоставили необходимую помощь. Состояние здоровья удовлетворительное", - добавили в Минобороны.

По данным украинской разведки, за 1 июля были ликвидированы двое и ранены трое противников. Также враг потерял четверых наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке.

За 2 июля противник уже дважды открывал огонь. Из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли окрестности Луганского.

Напомним, что за июнь в зоне боевых действий на Донбассе оккупационные войска потеряли 42 человека убитыми и 58 ранеными. Также оккупанты потеряли 5 единиц техники - ЗИЛ, КамАЗ, два миномета и танк.