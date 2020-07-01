Кабмин уволил четырех из шести заместителей министра образования

Кабинет министров Украины на заседании 1 июля уволил четырех из шести заместителей министра образования и науки. Также уволили госсекретаря Министерства образования и науки Павла Полянского.

Так, уволены заместители Юрий Полюхович, Петр Коржевский, Егор Стадный и Максим Ярмистый. Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Таким образом у и.о. министра образования Сергея Шкарлета остаются две заместительницы - Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.

"Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства образования и науки на Светлану Криштоф", - добавил Мокан.

Ранее сообщалось, что Егор Стадный написал заявление об увольнении сразу после назначения и.о. главы министерства экс-регионала Сергея Шкарлета.

Напомним, что 2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить экс-регионала, ректора черкасского вуза Шкарлета министром.

Спустя сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии в соавторстве ректора Черниговского НТУ и кандидата в министры образования Сергея Шкарлета.

Автор статьи утверждает, что в монографии использовались целые блоки текста, который был опубликован на три года ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на этот научный труд нет.

Бывшая министр образования Новосад заявила, что Шкарлет купил внедорожник VW Amarok за деньги, которые могли пойти на доплаты преподавателям.

Профильный комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета, после чего Кабинет министров назначил его исполняющим обязанности министра.

Под Минобразования прошли несколько митингов тех, кто выступает против назначения Шкарлета и.о. К сотруднику Института физика НАН Украины, кандидату физико-математических наук Антону Сененко, который принимал участие в акции против назначения Шкарлета, на беседу приходил сотрудник СБУ. Он пришел в Институт на следующий день после назначения Шкарлета и.о. главы МОН и интересовался, почему Сененко принимал в ней участие и кто там был вместе с ним. Также акция против назначения Шкарлета проходила под Кабинетом министров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабин сделал его и.о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Он добавил, что Шкарлет будет уволен, если не проявит себя на должности.