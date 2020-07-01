В Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиации, в рамках которых был отработан поиск и ликвидация подводной лодки противника, а также высадка десанта.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.
К учениям привлекли почти весь личный состав Морской авиационной бригады, вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолет Ан-26. Экипажи совершенствовали летные навыки, отрабатывали поиск и оказание неотложной помощи как гражданским, так и пилотам.
Одна из главных задач учений - развертывание по тревоге и подготовка внебазового аэродрома к приему авиатехники, организация полевого лагеря с командным пунктом, местами для еды, отдыха и т. п.
"Кульминацией учений для морских авиаторов стал поиск и отслеживание субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов", - отметили в Минобороны.
Также были отработаны элементы перевозки и десантирования сил морской пехоты. Подразделения на вертолетах Ми-8 выполнили переброску в заданный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку.
Напомним, ранее артиллеристы ВМС ВСУ провели учения по противодесантной обороне.