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В Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиации

"Кульминацией учений стал поиск и отслеживание субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов".

В Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиации
Фото: mil.gov.ua

В Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиации, в рамках которых был отработан поиск и ликвидация подводной лодки противника, а также высадка десанта.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

К учениям привлекли почти весь личный состав Морской авиационной бригады, вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолет Ан-26. Экипажи совершенствовали летные навыки, отрабатывали поиск и оказание неотложной помощи как гражданским, так и пилотам.

Одна из главных задач учений - развертывание по тревоге и подготовка внебазового аэродрома к приему авиатехники, организация полевого лагеря с командным пунктом, местами для еды, отдыха и т. п.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

"Кульминацией учений для морских авиаторов стал поиск и отслеживание субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов", - отметили в Минобороны.

Фото: mil.gov.ua

Также были отработаны элементы перевозки и десантирования сил морской пехоты. Подразделения на вертолетах Ми-8 выполнили переброску в заданный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку.

Напомним, ранее артиллеристы ВМС ВСУ провели учения по противодесантной обороне.

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