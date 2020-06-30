Львовская область продлила карантин до 7 июля

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Львовской области продлили карантин еще на неделю - до 7 июля.

Соответствующее решение приняли сегодня, 30 июня, на заседании областной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует пресс-служба областной госадминистрации.

"Мы не можем ослаблять карантин, когда число новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается к критической отметке, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее, по сравнению с началом пандемии", - отметил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

В частности, загруженность по области коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%).

Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 тыс. населения (при норме более 24).

Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19,0% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 24,9% при норме менее 11%.

Ранее глава Львовской ОГА раскритиковал Садового за ослабление карантина во Львове. Козицкий заявил, что из-за показателей заболеваемости во Львове облсовет не может ослабить карантин.

В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 706 человек. Также зафиксировали 12 летальных случаев, 88 больных выздоровели. Количество активных больных сегодня составляет 24060 человек.