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Львовская область продлила карантин до 7 июля

Загруженность больниц стремительно приближается к критической.

Львовская область продлила карантин до 7 июля
Фото: facebook/Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Львовской области продлили карантин еще на неделю - до 7 июля.

Соответствующее решение приняли сегодня, 30 июня, на заседании областной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует пресс-служба областной госадминистрации.

"Мы не можем ослаблять карантин, когда число новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается к критической отметке, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее, по сравнению с началом пандемии", - отметил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

В частности, загруженность по области коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%).

Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 тыс. населения (при норме более 24).

Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19,0% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 24,9% при норме менее 11%.

Ранее глава Львовской ОГА раскритиковал Садового за ослабление карантина во Львове. Козицкий заявил, что из-за показателей заболеваемости во Львове облсовет не может ослабить карантин.

В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 706 человек. Также зафиксировали 12 летальных случаев, 88 больных выздоровели. Количество активных больных сегодня составляет 24060 человек.

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