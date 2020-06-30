В Офисе президента рассказали о состоянии здоровья первой леди

Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение коронавируса в одной из киевских больниц.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня Елена Зеленская сообщила, что получила положительный результат на коронавирус. Она рассказала, что чувствует себя хорошо, а заболевание протекает бессимптомно.

16 июня первую леди госпитализировали.

После того, как Елену Зеленскую госпитализировали, президент прошел тест на коронавирус и получил негативный результат. Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию.