Аэропорт "Киев" сокращает половину сотрудников, чтобы избежать банкротства

Всего в аэропорту работает около 2 тысяч человек, в смежных предприятиях еще 8 тыс.

Международный аэропорт "Киев" вынужденно сокращает половину сотрудников, чтобы спастись от банкротства после падения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в фейсбуке.

"Руководство Международного аэропорта "Киев" вынуждено сократить половину своих сотрудников, чтобы спасти предприятие от банкротства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сокращение будет поэтапным.

"Накопление проблем сопровождалось и отсутствием какой-либо реакции и помощи от правительства, профильного министерства, а также власти Киева. Напомним, что руководство Международного аэропорта "Киев" постоянно обращается за помощью к властям, но надлежащей и своевременной реакции так и нет", - отмечается в сообщении.

Генеральный директор компании "МАСТЕР-АВИА" Олег Левченко заявил, что в аэропорту прогнозируют медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидают возвращение к докарантинному уровню всего за несколько лет.

"Самостоятельно, без помощи государства, столичному аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли. Аэропорт "Киев" объединяет тысячи специалистов, которые развивают авиацию, на их профессиональную подготовку тратится не только много времени, но и значительные средства. С грустью придется прощаться с каждым из них, ведь у нас сформировалась отличная команда", - отметил Левченко.

Всего в аэропорту на двух предприятиях - КП МА "Киев" и ООО "МАСТЕР-АВИА" работает около 2 тысяч человек, в смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом, - еще 8 тысяч сотрудников.

Напомним, 16 июня аэропорт "Киев" не смог начать международные рейсы из-за карантина. Первый международный рейс в Жуляны вечером 15 июня должна была выполнить авиакомпания "Белавиа". На 16 июня также были запланированы несколько рейсов WizzAir и "БелАвиа". Их пришлось отменить.

В это же время аэропорт "Борисполь", расположенный на территории Киевской области, международные рейсы выполняет.