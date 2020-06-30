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Черновцы оценили ущерб от паводков в 21 млн гривен

Городские власти рассчитывают на деньги из госбюджета.

Черновцы оценили ущерб от паводков в 21 млн гривен
Фото: Молодий буковинець

В Черновцах городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) почти в 21 млн гривен оценила ущерб, причиненный паводками 23-25 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

"Общая сумма нанесенного ущерба составляет 20 835 767 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр города обратился с письмом к главе Черновицкой ОГА Сергею Осачуку. Он просит того ходатайствовать перед Кабмином о выделении денег из госбюджета на ликвидацию последствий непогоды.

Сообщается, что в результате поднятия уровня воды в р. Прут, а также поднятия воды в р. Потит в пределах г. Черновцы подтоплены домохозяйства в районе улиц Измайловская, Козятинская, Рощинская, Ямпольская, Селезневская и проул. Рокитнянский, территорию Калиновского рынка, дорогу и автостоянку рынка "Добробут". Размыты отдельные автомобильные дороги, заилено частично реки Кися, Мольница, Клокучка, Потит, Мошков, заилены и частично повреждены водопропускные, ливневые и канализационные сети.

Значительные убытки понесла водопроводная насосная станция "Белая", которая обеспечивает работу Прутского водозабора, повреждены очистные сооружения КП "Черновцыводоканал" с. Магала, другие объекты водоканала.

Ранее заместитель главы Черновицкой ОГА Алексей Бойко заявил, что в области непогода нанесла ущерб на 1 млрд 50 млн гривен.

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