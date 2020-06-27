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В Черновицкой области посчитали убытки от паводка

Стихия нанесла ущерб на 1 млрд 50 млн гривен.

В Черновицкой области посчитали убытки от паводка
Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області

В Черновицкой области, по предварительным подсчетам, непогода нанесла ущерб на 1 млрд 50 млн гривен.

Об этом сообщил заместитель главы Черновицкой ОГА Алексей Бойко, возглавляющий штаб по ликвидации последствий непогоды, передает Укринформ.

"Подсчеты ущерба продолжаются. Потому что везде сошла вода и еще не установлены полностью убытки по населению. Но по предварительным данным, уже просчитаны, убытки от паводка составляют 1 млрд 50 млн гривен", - сказал замглавы ОГА.

По словам Бойко, сюда учли повреждены и разрушены мосты, дамбы, дороги местного и государственного значения, а также предварительные данные убытков для местного населения.

Наиболее пострадали от непогоды населенные пункты и инфраструктура в Путильском, Выжницком и Кицманском районах.

Сейчас представители органов местной власти осуществляют подворовой обход и формируют списки людей, которым будет выплачиваться компенсация за причиненный стихией ущерб. Чиновники областной администрации обещают в максимально сжатые сроки начать выплачивать людям деньги.

Июньский паводок на западе Украины в 2020 году, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека.

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