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Facebook официально перешел с Kiev на Kyiv

Написание украинской столицы "приучает к пониманию, что Украина - это Украина".

Facebook официально перешел с Kiev на Kyiv

Социальная сеть Facebook официально перешла к использованию правильной транслитерации украинской столицы - Kyiv, вместо русской - Kiev.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вода камень точит. А МИД настойчиво точит всех в мире, кто до сих пор пишет Kiev вместо Kyiv! Я рад сообщить, движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу. Facebook официально перешел к использованию Kyiv. Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее, если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv - адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не русского языка", - написал Кулеба в фейсбуке.

"То же с чек-инами (отметками посещения мест). Пользователи будут видеть первым предложением именно Kyiv. Даже если искали несуществующий Kiev", - добавил он.

По словам главы МИД, к этому привели "десятки и сотни писем, электронных, бумажных, звонков во все офисы - от европейских до западного побережья США".

Кулеба также отметил, что написание украинской столицы - это очень важная вещь, которая формирует массовое сознание англоязычного мира и приучает к пониманию, что Украина - это Украина.

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