К выступающему против Шкарлета сотруднику Института физики пришел "на разговор" представитель СБУ

У него спрашивали, по какой причине он участвовали в митинге против кандидатуры Шкарлета.

Сотрудник СБУ пришел на разговор в Институт физики НАН Украины к кандидату физико-математических наук Антону Сененко, который 18 июня участвовал в акции протеста против назначения министром образования экс-регионала Сергея Шкарлета.

Беседа произошла на следующий день после назначения Шкарлета и.о. главы МОН, сообщил Сененко на своей странице в Facebook.

"То есть пришел не в прошлую пятницу, не в понедельник, а на следующий день после назначения. Конечно, это совпадение", - написал Сененко.

Он предположил, что подобные визиты сотрудники СБУ могут наносить и другим участникам акции. Он призвал всех сообщать об этом.

"Куратор оказался очень доброжелательным, какими они обычно и бывают. Его интересовали вопросы кто организатор акции, не выплачивались ли участникам за это деньги, кто еще был на акции из моего Института?" - перечислил научный деятель.

Также сотрудник спецслужбы интересовался, на какой странице в соцсетях Сененко узнал о проведении акции и почему он вообще пришел на нее. Правоохранитель заявил, что проверяет информацию об акции протеста и не произошло ли там правонарушения.

Напомним, что 25 июня ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет был назначен исполняющим обязанности министра образования и науки Украины.

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от Партии регионов. Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет от партии БПП, но безуспешно.

Профильный комитет Верховной Рады отказался поддержать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Напомним, что спустя сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии в соавторстве ректора Черниговского НТУ и кандидата в министры образования Сергея Шкарлета.

Автор статьи утверждает, что в монографии использовались целые блоки текста, который был опубликован на три года ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на этот научный труд нет.

Бывшая министр образования Новосад заявила, что Шкарлет купил внедорожник VW Amarok за деньги, которые могли пойти на доплаты преподавателям.