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В киевском метро заметили женщин, которые призывали пассажиров снять маски

Они выкрикивали, что "никакого коронавируса нет", людей обманывают.

В киевском метро заметили женщин, которые призывали пассажиров снять маски
Фото: facebook.com/KyivOperativ

В кевском метро заметили группу женщин, которые заверяли пассажиров, что коронавируса не существует и призывали их снять маски.

Видео опубликовано в группе "Киев оперативный" в фейсбуке.

На нем видно, как несколько женщин, одна из которых с ребенком, кричат другим пассажирам: "вас обманывают" и что "никакого коронавируса нет".

Женщина держит в руках метлу, а на лице у нее - косметическая тканевая маска.

Напомним, согласно данным опроса Киевского международного института социологии, большинство украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию в 2020 году.

Работа общественного транспорта в Киеве была ограничена в середине марта. Были введены спецпропуска на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, а метрополитен вообще закрыли на два месяца.

С 23 мая спецпропуска отменили (при этом запрещается брать стоячих пассажиров), а метрополитен возобновил работу 25 мая.

Сегодня, 26 июня, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работу транспорта в столице снова могут приостановить, так как люди не соблюдают ограничения и перестают надевать маски.

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