Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
В Харькове жестоко избили представителя партии Шария
В Харькове жестоко избили представителя партии Шария
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Новая Конституция, старый президент. Зачем Путину референдум и при чём здесь Украина
Новая Конституция, старый президент. Зачем Путину референдум и при чём здесь Украина
Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%
Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%
Экс-регионал Шкарлет назначен и.о. министра образования
Экс-регионал Шкарлет назначен и.о. министра образования
Зеленский срочно прибыл на Прикарпатье (обновлено)
Зеленский срочно прибыл на Прикарпатье (обновлено)
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Большинство украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса

Каждый третий считает, что пандемия могла быть спланированной.

Большинство украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса
Фото: EPA/UPG

Большинство украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию в 2020 году. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

Социологи предложили респондентам три варианта для ответа: коронавирус появился природным путем и потом распространился по миру (17,6%), коронавирус появился искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью (29,3%) и коронавирус был специально разработан и умышленно распространен в мире для сокращения численности населения или нанесения вреда отдельным странам (36,7%).

В конспирологическию версию умышленной эпидемии больше всего склонны верить избиратели Олега Ляшко, Юлии Тимошенко, Юрия Бойко и Анатолия Гриценко.

В версию со случайной утечкой вируса из лаборатории - избиратели Анатолия Гриценко и Юрия Бойко.

В версию природного происхождения вируса - избиратели Петра Порошенко.

Напомним, что вспышка неизвестной раньше коронавирусной болезни, поражающей легкие человека, началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань.

С тех пор она разрослась в пандемию, количество заболевших по всему миру достигло 9,6 млн человек, умерли около 490 тысяч.

В Украину коронавирус попал не позже 3 марта, из-за него умерли 1086 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также