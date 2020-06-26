Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Они пока не отвечают необходимым критериям.

По состоянию на 26 июня Киев и 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Переход к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, к ослаблению карантинных мер не готовы Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не будет найден протокол лечения, лекарство или вакцина от коронавируса.

Президент Владимир Зеленский также напомнил о необходимости соблюдения карантина, иначе уже сейчас может наступить пик заболевания COVID-19. Кроме того, глава Минздрава ранее заявлял, что, что при соблюдении карантинных мер, не может значительно расти количество больных. Поэтому можно сделать вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости в Украине происходят из-за нарушения карантина.