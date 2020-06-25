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Украина вновь побила антирекорд по числу заболевших коронавирусом - обнаружили 994 новых случая

Львовская область стала лидером по количеству инфицированных. 

Украина вновь побила антирекорд по числу заболевших коронавирусом - обнаружили 994 новых случая
Фото: facebook/Юрій Рильчук

За 24 июня в Украине подтвердили 994 новых случая заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель за все время эпидемии. Умерли 16 человек, выздоровели - 349.

Общее число заболевших достигло 40 008, летальных исходов - 1067, выздоровели 17 758 человек. Об этом говорится в данных Центра общественного здоровья Украины.

Львовская область обогнала Киев и вышла на первое место по заболеваемости. За минувшие сутки там обнаружили 204 новых случая, общее число достигло 4627.

В Киеве подтвердили еще 85 случаев, всего заболели 4613 человек. В Черновицкой области количество заболевших возросло до 4513, из них 53 подтвердили за 24 июня.

Фото: phc.org.ua

84 новых больных подтвердили в Ровенской области (всего - 3248), в Закарпатской области - 85 новых (в целом 2454). Один из самых высоких суточных показателей также в Одесской области - 95, всего 1465. 

Ни одного нового заболевшего не обнаружили в Херсонской и Луганской областях.

Напомним, что предыдущий антирекорд по заболеваемости Украины побила вчера, когда подтвердили 940 новых случаев. Киев снова перестал отвечать критериям для смягчения карантина.

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