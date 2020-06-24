Интеллектуалы с мировым именем призвали отказаться от избирательного медобслуживания пожилых людей

"Устанавливается общее мнение, что можна пожертвовать их жизнями в пользу других".

Волонтерская организация Общество Святого Эгидия начала сбор подписей за призыв к отказу от избирательного медицинского обслуживания пожилых людей.

Среди прочих, его уже подписали философ Юрген Хабермас, кардинал Матео Дзуппи, журналист Адам Михник, экономист Джефри Сакс и другие политические, научные и религиозные деятели, говорится на сайте общества.

Призыв возник из-за беспокойства о будущем мирового сообщества во время кризиса, вызванного коронавирусом.

"Мы беспокоимся из-за грустных историй массовых смертей людей преклонного возраста в гериатрических заведениях. Устанавливается общее мнение, что можна пожертвовать их жизнями в пользу других. Папа Франциск говорит о таком подходе как о "культуре отходов" - она лишает пожилых людей права считаться личностями, вместо этого они становятся лишь числом, а в некоторых случаях не принимаются во внимание вообще", - говорится в призыве.

В тексте отмечается, что в некоторых странах появилась модель избирательного медицинского обслуживания, при которой считается, что старший возраст и вероятные патологические заболевания могут оправдать форму "выбора" спасения более молодых и здоровых.

Призыв был переведен на разные языки и распространен на международном уровне. Он адресован как гражданам, так и учреждениям, с целью наработать новые социальные и медицинские инициативы относительно старшего населения.

Напомним, что ранее британская медицинская ассоциация (BMA) подготовила инструкции для врачей, согласно которым при избытке коронавирусных пациентов спасать в первую очередь нужно тех, у кого выше шансы выжить.

Согласно документу, пожилых пациентов с низким шансом на выживание будут снимать с аппаратов искусственной вентиляции легких, если есть вероятность, что оборудование спасет жизнь более здоровым пациентам.

В марте в Италии, которая на тот момент была эпицентром коронавируса в Европе, Итальянский институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии опубликовал рекомендации для врачей в чрезвычайных условиях. В них тоже говорилось о том, что интенсивной терапией следует обеспечить больных с более высокими шансами на выздоровление.