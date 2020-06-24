В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва дома на Позняках в Киеве
Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва дома на Позняках в Киеве
Со-промоутер Усика невольно унизил украинца
Со-промоутер Усика невольно унизил украинца
Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте
Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте
Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом
Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом
НАПК проверит депутата ОПЗЖ, который в Москве устроил вечеринку на $1 млн (документ)
НАПК проверит депутата ОПЗЖ, который в Москве устроил вечеринку на $1 млн (документ)
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
Умер черкасский митрополит Софроний
Умер черкасский митрополит Софроний
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Интеллектуалы с мировым именем призвали отказаться от избирательного медобслуживания пожилых людей

"Устанавливается общее мнение, что можна пожертвовать их жизнями в пользу других". 

Интеллектуалы с мировым именем призвали отказаться от избирательного медобслуживания пожилых людей
Фото: Paha_L/Depositphotos

Волонтерская организация Общество Святого Эгидия начала сбор подписей за призыв к отказу от избирательного медицинского обслуживания пожилых людей.

Среди прочих, его уже подписали философ Юрген Хабермас, кардинал Матео Дзуппи, журналист Адам Михник, экономист Джефри Сакс и другие политические, научные и религиозные деятели, говорится на сайте общества.

Призыв возник из-за беспокойства о будущем мирового сообщества во время кризиса, вызванного коронавирусом.

"Мы беспокоимся из-за грустных историй массовых смертей людей преклонного возраста в гериатрических заведениях. Устанавливается общее мнение, что можна пожертвовать их жизнями в пользу других. Папа Франциск говорит о таком подходе как о "культуре отходов" - она лишает пожилых людей права считаться личностями, вместо этого они становятся лишь числом, а в некоторых случаях не принимаются во внимание вообще", - говорится в призыве.

В тексте отмечается, что в некоторых странах появилась модель избирательного медицинского обслуживания, при которой считается, что старший возраст и вероятные патологические заболевания могут оправдать форму "выбора" спасения более молодых и здоровых.

Призыв был переведен на разные языки и распространен на международном уровне. Он адресован как гражданам, так и учреждениям, с целью наработать новые социальные и медицинские инициативы относительно старшего населения.

Напомним, что ранее британская медицинская ассоциация (BMA) подготовила инструкции для врачей, согласно которым при избытке коронавирусных пациентов спасать в первую очередь нужно тех, у кого выше шансы выжить.

Согласно документу, пожилых пациентов с низким шансом на выживание будут снимать с аппаратов искусственной вентиляции легких, если есть вероятность, что оборудование спасет жизнь более здоровым пациентам.

В марте в Италии, которая на тот момент была эпицентром коронавируса в Европе, Итальянский институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии опубликовал рекомендации для врачей в чрезвычайных условиях. В них тоже говорилось о том, что интенсивной терапией следует обеспечить больных с более высокими шансами на выздоровление.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также