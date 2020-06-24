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Центр общественного здоровья: из-за карантина украинцы в этом сезоне меньше болели гриппом

При этом число пациентов с тяжелыми осложнениями увеличилось в два раза. 

Фото: facebook.com/phc.org.ua
За эпидсезон гриппа и ОРВИ с 30 сентября 2019 по 17 мая 2020 в Украине заболели 4,9 млн человек. В прошлый сезон этот показатель составил 5,4 млн, говорится на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

"Такое снижение можно объяснить карантинным мерами, которые внедрили для борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом количество пациентов с тяжелым течением болезни, в том числе пневмониями, увеличилось в два раза в сравнении с прошлым сезоном.

Более 160 тыс. человек нуждались в госпитализации, из которых 72% - дети до 17 лет. За сезон гриппа зарегистрировали 71 смертельный случай, в том числе у двоих детей.

Отмечается, что летальность от осложнений гриппа была вызвана наличием сопутствующих заболеваний и отсутствием вакцинации. 

Напомним, что в марте Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что уровень смертности от коронавирусной болезни COVID-19 в три раза выше, чем от сезонного гриппа. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных

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