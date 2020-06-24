Центр общественного здоровья: из-за карантина украинцы в этом сезоне меньше болели гриппом

При этом число пациентов с тяжелыми осложнениями увеличилось в два раза.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

"Такое снижение можно объяснить карантинным мерами, которые внедрили для борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом количество пациентов с тяжелым течением болезни, в том числе пневмониями, увеличилось в два раза в сравнении с прошлым сезоном.

Более 160 тыс. человек нуждались в госпитализации, из которых 72% - дети до 17 лет. За сезон гриппа зарегистрировали 71 смертельный случай, в том числе у двоих детей.

Отмечается, что летальность от осложнений гриппа была вызвана наличием сопутствующих заболеваний и отсутствием вакцинации.

Напомним, что в марте Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что уровень смертности от коронавирусной болезни COVID-19 в три раза выше, чем от сезонного гриппа. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных