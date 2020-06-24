В Украине готовятся открывать вторую волну больниц для пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения готовится открывать вторую волну больниц, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов на ежедневном брифинге в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"В некоторых областях с таким отношением граждан резкий рост количества человек, которых госпитализируют, увеличивается. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну (больниц, - ред.)", - сказал он.

Министр добавил, что в Украине значительно растет количество госпитализаций с COVID-19, а также количество людей с пневмонией.

"За предыдущие сутки количество новых людей, которых протестировали по пневмонии, составило 958 человек - таких цифр у нас еще не было. Количество людей с пневмонией резко растет. И это результат нашей легкомысленности", - сказал он.

Заместитель Степанова Виктор Ляшко добавил, что в больницах второй волны уже подготовили больше 11 тысяч кроватей для коронавирусных пациентов.

"Из 23 тысяч кроватей в больницах первой волны заняты больными 3895. Из них в отделениях интенсивной терапии заняты 350 кроватей. На искусственной вентиляции легких находятся 82 пациента в больницах первой волны. Параллельно мы готовим больницы второй волны, и сейчас у нас подготовлены 11576 кроватей", - рассказал Ляшко.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 940 новых случаев COVID-19.