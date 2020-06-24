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За сутки в Украине 940 новых заболевших COVID-19

453 человека выздоровели, 16 - скончались.

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 940 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. 453 человека из ранее заболевших выздоровели, 16 - скончались.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

На сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) указано, что количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 39 014 человек, выздоровевших - 17 409, умер 1 051 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 20 554 человека, что на 471 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено во Львовской области (203), Ровенской (126) и Закарпатской (78).

Напомним, по состоянию на утро 23 июня в мире зарегистрировали 162 994 заражений коронавирусом COVID-19 за сутки. Всего заболели более 9,3 млн человек, выздоровели - более 5 млн. В ВОЗ отмечают, что суточная заболеваемость возрастает.

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