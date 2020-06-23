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В Кыргызстане приговорили к 11 годам колонии экс-президента Атамбаева

Его признали виновным по статье "Организация коррупции".

В Кыргызстане приговорили к 11 годам колонии экс-президента Атамбаева
Алмазбек Атамбаев
Фото: EPA/UPG

Первомайский районный суд Бишкека 23 июня вынес приговор бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Он обвинялся в коррупции в связи с незаконным освобождением в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, пишет "АКИпресс".

Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственных наград.

Обвинение просило для экс-президента 15 лет лишения свободы.

Вместе с Атамбаевым осуждены еще трое человек, в том числе бывший генеральный прокурор, который отделался штрафом 5 млн сомов (около 67 тыс. долларов).

Азиз Батукаев, известный как "вор в законе", 3 августа 2006 года был осужден к 16 годам 8 месяцам 15 дням лишения свободы за соучастве в убийстве. В В 2013 году его освободили по медицинским основаниям - якобы у него был рак. В день освобождения он покинул Кыргызстан на частном самолете. Позже выяснилось, что анализы и медицинское заключение было подделаны. Из положенного срока Батукаев отсидел половину.

Напомним, что Атамбаева задержали в августе 2018 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние в его резиденции. Сторонники бывшего президента смогли отбить первую атаку силовиков, на следующий день Атамбаев сдался.

Атамбаев был президентом в 2011-2017 годах, его сменил Сооронбай Жээнбеков.

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