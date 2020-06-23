Глава МИД Венгрии прибудет в Киев на первое за семь лет заседание межправительственной комиссии экономсотрудничества

Оно планировалось еще на март, но было перенесено из-за пандемии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 25 июня прибудет в Киев на первое за семь лет заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Договоренности о возобновлении работы комиссии были достигнуты Сийярто и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой еще в начале года. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Заседание планировалось в марте, но было перенесено из-за кризиса коронавируса. В начале июня министры определили новую дату", - говорится в сообщении.

Ожидается, что стороны обсудят развитие торговли и инвестиций между Украиной и Венгрией, а также рассмотрят общие экономические и транспортные проекты, улучшения пограничной и трансграничной инфраструктуры и активизацию сотрудничества в аграрной энергетической и экологической сферах.

Напомним, что в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.

В сентябре министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о встрече на высшем уровне, которая должна открыть путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

В январе 2020 года Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании с тремя языковыми моделями для национальных меньшинств. Он предусматривает, что в венгерских школах на Закарпатье может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе.

В феврале 2020 года Украина и Венгрия договорились восстановить добрососедские отношения.

В мае Кулеба совершил рабочий визит в Венгрию и провел встречу с Петером Сийярто. После публикации нового проекта будущих районов Украины в рамках административно-территориальной реформы в СМИ появилась информация, что Украина якобы создает "венгерский район" в Закарпатской области. Дмитрий Кулеба заявил, что никаких обязательств перед Венгрией по созданию "национального" района во время недавнего визита в Будапешт он не брал.

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