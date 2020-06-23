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Арабский инвестфонд "Мубадала" заинтересовался приватизацией в Украине

Компания - один из крупнейших частных инвесторов в мире.

Арабский инвестфонд "Мубадала" заинтересовался приватизацией в Украине
Фото: EPA/UPG

Один из крупнейших инвестиционных фондов мира "Мубадала" из ОАЭ заинтересовался приватизацией в Украине, говорится на сайте Министерства иностранных дел.

Фонд интересуется продажей Объединенной горно-химической компании, "Цетрэнерго" и ряда облэнерго. При условии открытия границ уже в июле может состояться ознакомительный визит комиссии фонда в Украину.

"Министерство иностранных дел и наше посольство в ОАЭ работают для привлечения инвестиций в Украину. Я очень доволен, что фонд "Мубадала" заинтересован принять участие в большой приватизации в Украине. Это хороший сигнал, мощные мировые игроки видят большой потенциал Украины и хотят инвестировать. Кроме того, участие крупных инвестиционных фондов делает процесс большой приватизации более конкурентным", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принял участие во встречи с представителями ОАЭ.

На ней также присутствовали советник министра Александра Василенко, посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез, представители регионального хед-офиса "Мубадала", председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко и его заместители Тарас Елейко и Сергей Игнатовский.

Международный инвестиционный фонд "Мубадала" - один из крупнейших инвестиционных фондов мира, он владеет активами на общую сумму больше чем 850 млрд долларов США.

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