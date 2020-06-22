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НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов

Также Нацбанк установил индикаторы подозрительности финансовых операций.

НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк разрешил банкам не проводить финансовые операции для нервных клиентов.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на постановления НБУ №65.

"В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Ранее НБУ обнародовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций.

Индикаторы, которые касаются деятельности или поведения клиента:

- не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность (характер деятельности);

- непредоставление информации, нужной для надлежащей проверки, или предоставление неполной или сомнительной информации, которую трудно проверить;

- невозможно связаться с клиентом по предоставленному им адресу или номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);

- клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;

- клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;

- клиент демонстрирует необычную заинтересованность требованиями законодательства в сфере финмониторинга и внутренней системы финмониторинга банка;

- клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк спросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения;

- клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных на то оснований;

- клиент предлагает деньги, подарки или другой вид благодарности работнику банка за проведение финансовой операции необычным или подозрительным способом;

- счетами нескольких клиентов, между которыми нет логично объяснимых взаимосвязей, управляет один и тот же представитель;

- подавая заявку на получение платежной карточки по почте, клиент отмечает адрес, который неизвестен банку;

- клиент постоянно настаивает на обслуживании у одного работника банка и тому подобное.

Напомним, новый закон о финмониторинге был принят в конце 2019 года и вступил в силу с 28 апреля 2020 года. В частности, он увеличивает до 400 тыс. гривен размер суммы финансовых операций, пдлежащих обязательному финансовому мониторингу, а количество признаков таких операций уменьшает с 17 до четырех (операции политически значимых лиц и их семей; переводы за границу; операции с наличными; операции с банками/участниками из стран, не выполняющих рекомендации FATF).

Для обычных граждан одним из основных новшеств стал запрет на пополнение карт через терминалы свыше чем на 5000 гривен без идентификации клиента.

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