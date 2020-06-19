Аэропорт "Львов" возобновил работу

Регулярные авиаперелеты с другими странами в Украине возоюновились с 15 июня.

Международный аэропорт во Львове 19 июня возобновил прием и отправку рейсов.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил в своем Телеграмм-канале.

"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям Львов - Берлин, Дортмунд - Львов, Львов - Дортмунд и Берлин - Львов. Авиация понемногу начинает восстанавливаться, и это не может не радовать", - написал Криклий.

Напомним, с 15 июня в Украине возобновились регулярные авиаперелеты с другими странами.

Внутренние рейсы по Украине восстановили с 5 июня.