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МАУ отказалась от планов открыть продажи билетов раньше 1 августа

Директор авиакомпании заверил, что билеты не подорожают.

МАУ отказалась от планов открыть продажи билетов раньше 1 августа
Фото: Facebook Ukraine International Airlines UIA

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена закрыть продажи билетов на все рейсы до 1 августа из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом на пресс-конференции сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне.

"Сейчас мы, наверное, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа. Чтобы дать возможность назначать только те рейсы, по которым пассажиру будет понятно, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем, исходя из возможностей туристов путешествовать", – заявил президент МАУ.

По его словам, возобновленные маршруты МАУ будут убыточными в первое время.

"Мы будем в течение 2020 года и до апреля 2021 года собирать свою сеть отдельными рейсами, рассчитывая на прямого пассажира. Открывая маршруты, будем исходить с точки зрения того, насколько они будут для нас убыточными. То, что они начнутся с прибыли, – мы такое исключаем", – добавил Дыхне.

В то же время он исключил возможность значительного подорожания авиабилетов, поскольку на рынке появилось большое количество компаний, которые будут бороться за низкий спрос. 

Дыхне также отметил, что в отличие от иностранных авиакомпаний, которые покрывают убытки за счет дотаций государства и стабилизационных кредитов, в Украине авиаперевозчики должны справляться с этой ситуацией самостоятельно.

Ранее МАУ закрыла продажу билетов на международные рейсы до 1 июля, поскольку прогноз для авиационной отрасли, по мнению директора компании, "плачевный".

Напомним, внутренние авиаперевозки в Украине возобновили 5 июня, старт международных авиарейсов запланирован на 15 июня.

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