Ночью 13 июня в Карпатах погиб 26-летний турист из Львова, сообщила пресс-служба Управления ГосЧС в Ивано-Франковской области в фейсбуке.

12 июня он вместе с товарищем поднимался на гору Грофа (1748 м). Недалеко от села Осмолода Рожнятовского района их застала гроза, во время которой они потеряли связь друг с другом и разошлись. Один из туристов пришел в место встречи, о котором они заранее договорились, а другого не было.

Пропавшего мужчину искали всю ночь и нашли утром на вершине Грофы без признаков жизни.

Фото: facebook.com/MNSIFR

Местный спасатель Виктор Худяк в паблике "Туристические Карпаты" сообщил, что туриста убила молния.

"Туристы проигнорировали элементарные правила безопасности в горах. Восхождение начали после 20:00 из домика между горой Грофа и Конь Грофецкий. Вещи оставили в доме. Перед этим прошла мощная гроза. Уже в 20:30-21:00 видно было приближение следующей бури. Облака сгущались и был слышен гром, я за этим наблюдал из с. Осмолода. Около 21:30 гроза уже приблизилась к г. Грофа... А дальше был звонок к спасателям, примерно в 23:00 и объяснения туриста, что товарищ не вернулся, а его отбросило молнией в сторону, после чего он сошел в дом. Сегодня спасатели нашли тело погибшего с явными поражениями молнии, на расстоянии 10-15 м от вершины", - описал он это происшествие.