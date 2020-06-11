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В Брюховичах под Львовом жертвой непогоды стала 28-летняя женщина

Дерево упало на дом, где женщина находилась с ребенком.

В пгт Брюховичи возле Львова из-за сильных порывов ветра произошел несчастный случай, в результате которого погибла 28-летняя женщина.

Фото: facebook.com/Брюховицька-Селищна-Рада

Об этом сообщает пресс-служба Брюховицкого поселкового совета.

Согласно сообщению, опубликованному в фейсбуке, в результате урагана и шквального ветра на дачный дом по ул. Макаренко в Брюховичах упало дерево. В этот момент в здании находилась женщина, которая от полученных травм скончалась на месте.

Как отмечает ZAXID.NET, в полиции уточнили, что дерево упало на дом, где кроме женщины, находился еще 5-летний ребенок. Они прятались от дождя. Женщину придавило и она погибла на месте, однако ребенок не пострадал.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, освободили из-под разрушенных конструкций здания тело женщины без признаков жизни. В то же время в ГУ ГосЧС заявили, что на момент прибытия спасателей в здании больше никого не было.

Фото: facebook.com/Брюховицька-Селищна-Рада

Сообщается, что в четверг, 11 июня, во Львове прошел сильный ливень с градом и молниями, в результате чего были затоплены улицы города.

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