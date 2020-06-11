Полиция увеличивает количество TruCAM на автодорогах

Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов, а измерения - проводиться на 209 участках.

С 12 июня на автомобильных дорогах Украины увеличится количество участков, где будут использоваться приборы для фиксации скоростного режима TruCAM.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Анализ международной практики по измерению скорости показывает, что большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения. Наряду со стационарными приборами, применяются мобильные. Уже завтра, 12 июня, увеличиваем количество участков, где будут осуществляться такие измерения", - говорится в сообщении.

Так на дорогах появятся 24 новых участка, также будет увеличено количество приборов на семи участках, где они уже размещены.

Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут проводиться на 209 участках.

"Напоминаем о подходах, согласно которым мы осуществляем фиксацию: на сайте и в соцсетях публикуем карту, где обозначены участки, на которых измеряется скорость; на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксацию нарушений; в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками", - добавили в полиции.

Напомним, американские радары TruCam получили соответствующее экспертное заключение Госслужбы связи и информации Украины, действительное до 2021 года. Они имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров, работают до 15 часов без подзарядки. TruCam имеют карту памяти на 16 тыс. видеороликов или 40 тыс. фото и способны делать до трех фото в секунду. Радары имеют два режима - автоматический и ручной - и оборудованы GPS-датчиком.

Радары TruCAM начали работать на дорогах 8 октября прошлого года в тестовом режиме и 15 октября - в полноценном. В первый день использования TruCAM было зафиксировано более 200 нарушений скоростного режима. А за неполный месяц использования TruCAM - 8 тыс. нарушений скорости.