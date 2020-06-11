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Украинские селебрити осуществили мечты онлайн Новости компаний

«Эпицентр» и 1+1 media представили результаты благотворительного онлайн-марафона исполнения желаний.

В начале года в рамках проекта 1+1 media «Исполни мечту» в 5 городах Украины заработали «Карусели грез». В течение нескольких месяцев в детских магазинах «Эпик» сети «Эпицентр» в Киеве, Харькове, Виннице, Одессе и Львове дети оставляли рисунки своих мечтаний на каруселях. Самые смелые из них компания пообещала воплотить в жизнь.

Чтобы не останавливать проект на время карантина и вдохновить детей, «Эпицентр К» и 1+1 media решили осуществлять мечты онлайн.

Команда «Эпицентр К» собрала более 500 рисунков детских мечтаний. Среди них были портреты телеведущих «1+1» Аллы Мазур, Юрия Горбунова и Дмитрия Комарова, с которыми дети хотели встретиться. Также дети рисовала свои мечты стать благотворителями, космонавтами, футболистами, пожарными и полицейскими.

«Сегодня малышам как никогда нужно верить в добро и чудо, поэтому мы решили выбрать мечты, которые дети оставляли на наших «Каруселях желаний» и осуществить их онлайн. Мы хотим вдохновить детей новыми знакомствами, придать уверенности и положительных эмоций», - рассказывает соучредитель компании «Эпицентр К» Галина Герега.

Желание 10-летней Елизаветы Богдан и 7-летнего Александра Масича из Киева - стать YouTube-блогерами. Помочь воплотить эту мечту в жизнь согласился известный блоггер, актер, ведущий, артист и менеджер проектов в YouTube Андрей Шатырко. Специально для маленьких мечтателей Лизы и Саши он провел мастер-класс «Как стать известным блоггером в YouTube».

Андрей рассказал о главных правилах пользования YouTube, раскрыл секреты привлечения подписчиков, дал советы по созданию контента и сделал приятный сюрприз - пригласил к общению известного ютубера и тиктокера Игоря Брестского, у которого почти 2 млн подписчиков. Дети имели возможность расспросить Игоря, как он стал популярным и где искать идеи на создание новых видео.

«Проект« Исполни мечту» - это что-то фантастическое. Я увидел столько заинтересованности в детских глазах, - рассказывает Андрей Шатырко. - Дети сейчас растут быстрее, чем летит время, поэтому для меня большая честь быть частью их роста».

Еще одна мечта - встретиться с известным путешественником Дмитрием Комаровым - стала реальностью для 9-летнего Маркиана Логановича из Львова. Маленький мечтатель получил возможность пообщаться со звездой онлайн и лично расспросить его о фантастических путешествиях по миру.

Известный украинский журналист, путешественник, фотограф, автор и ведущий программы «Мир наизнанку» на канале «1+1» Дмитрий Комаров отметил, что любое дело жизни начинается с мечты, поэтому очень важно поддерживать детей в их мечтах и доказывать, что все Возможно.

«Мечта - это самое главное, что ведет ребенка по жизни. Я всегда говорил и говорю - если не мечтать, то мечты и не сбудутся. Все то, что показываем мы в наших программах, это мои мечты. Я мечтал попасть в племя бывших людоедов, и мы туда добрались и сняли. Мечтал изучить Китай, и сезон об этой стране идет на «1+1». Любое дело в жизни начинается с мечты», - уверен Дмитрий Комаров.

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