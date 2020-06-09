Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве

В рамках брифинга, который состоялся по итогам ХXIII Конгресса Украинской ассоциации футбола, подписан Меморандум о сотрудничестве между главным тренером Национальной сборной Украины по футболу Андреем Шевченко и национальной сетью торговых центров «Эпицентр».

Целью Меморандума является взаимодействие и координация деятельности Андрея Шевченко и ООО «Эпицентр К» в популяризации и развитии футбола в Украине, направление совместных усилий на рост интереса к футбольным событиям в регионах Украины и за ее пределами.

«Эпицентр - титульный партнер и давний друг Национальной сборной. Логично объединить наши усилия. Сотрудничество с социально ответственным бизнесом будет способствовать популяризации и развитию украинского футбола», - убежден Андрей Шевченко.

В частности, стороны будут обмениваться информацией с целью создания единого информационного поля, проводить совместные информационные и промо-кампании, заседания и круглые столы, связанные с совместной деятельностью ООО «Эпицентр К» и главного тренера сборной Украины по футболу, по реализации соответствующих проектов и программ развития. В планах - мероприятия по усилению участия общественности в популяризации и развитии футбола в Украине, в том числе детского и юношеского футбола.

По словам народного депутата Украины, вице-президента Украинской ассоциации футбола, основателя компании «Эпицентр» Александра Гереги, компанией уже запланирован ряд профильных мероприятий с привлечением как экспертной среды, так и широкого круга футбольных фанатов.

«В прошлом году на финале молодежного чемпионата мира мы увидели успехи нашей сборной и это в который раз вдохновило нас на поддержку украинского футбола и его молодых тренеров. Мы хотим, чтобы победы нашей сборной на европейских и мировых аренах были громкими, чтобы тренер чувствовал, что он нужен, что в нем заинтересованы, что сборная, которую он настроил и которая подает надежды, имеет поддержку. Украинский народ ждет успехов нашей сборной, поэтому мы вышли с предложением о сотрудничестве с ее главным тренером. Уверен, это придаст веры, сил и вдохновения для больших побед», - отметил Александр Герега.