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Шестикратный чемпион Формулы-1 раскритиковал правительство Великобритании за провал в борьбе с коронавирусом

Льюис Хэмилтон подверг критике действия Кабмина.

Шестикратный чемпион Формулы-1 раскритиковал правительство Великобритании за провал в борьбе с коронавирусом
Льюис Хэмилтон
Фото: EPA/UPG

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон опубликовал обращение к правительству Великобритании. Он раскритиковал власти за провал в борьбе с коронавирусом.

"Я потрясен тем, как правительство Великобритании ведет себя в ситуации с коронавирусом, - написал британец в своем Instagram. - Закрыть границы нужно было месяц тому назад. Как вы можете позволить людям прибывать в Великобританию из стран, где даже не проводится тестирование. Вы могли спасли тысячи жизней. Нам нужны лучшие лидеры!".

Также пилот "Мерседес" поведал свое отношение к массовым акциям протеста, охватившим Великобританию на расовой почве.

Эдвард Колстон (1636-1721), статуя которого была сброшена с пьедестала в Бристоле
Эдвард Колстон (1636-1721), статуя которого была сброшена с пьедестала в Бристоле

"Сегодня смотрел новости по поводу снесенной статуи Эдварда Колстона. Власти хотели перенести ее в музей. Но этой статуе самое место в реке. 20 тысяч африканцев погибли и были выброшены в море, когда их переправляли сюда. У них не было захоронения. Он украл этих людей из семей. Страна не должна праздновать это! Эту статую следуют заменить на памятник всем, кого он продал, всем, кто погиб!", - уверен Хэмилтон.

Массовые протесты против расизма прошли в Манчестере, Ноттингеме, Глазго и Эдинбурге. Но акция в Бристоле стала наиболее яркой: протестующие не просто свалили статую бывшего члена британского парламента Колстона, о чем и упоминает Льюис, но и протащили ее по улицам города, а затем утопили в заливе.

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