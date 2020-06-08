"Зарю" заподозрили в фальсификации проведения обязательных тестов на COVID-19 перед матчами чемпионата

Луганская "Заря" на своем официальном сайте отреагировала на информацию в СМИ по поводу того, что клуб не соблюдает процедуру прохождения тестов на коронавирус.

"28 мая команда прошла первое тестирование на коронавирус, о чем имеются соответствующие документы. Согласно всем рекомендациям, у команды есть две недели для прохождения следующего теста.

Однако футбольным клубом "Заря" было принято решение провести дополнительное тестирование в рамках экспресс-теста, о чем было сообщено на официальном сайте в четверг 4 июня. Соответствующие документы так же имеются в наличии.

Следующий ПЦР-тест запланирован у нас во вторник, 9 июня, в рамках подготовки к игре с киевским "Динамо".

Футбольный клуб "Заря" делает все, согласно рекомендациям МОЗ и своевременно проводит тестирование игроков для проведения футбольных матчей", - гласит заявление.

Ранее "Заря" опубликовала фотоотчет прохождения тестирования на коронавирус. При этом клуб сообщил, что все тесты игроков и персонала луганского клуба - негативные. Однако "Заря" не уточнила, что этот результат был получен благодаря ПЦР-тестированию, которое требует медицинский протокол Министерства охраны здоровья Украины и Украинской ассоциации футбола (УАФ).

На фото видно, как игроки проходят тестирование с помощью экспресс-тестов. Фотографий, где было бы видно, как игроки проходят утвержденное в медицинском протоколе ПЦР-тестирование, нет.

Фото: ФК "Заря" "Заря" сдает экспресс-тесты на коронавирус

Этот факт и вызвал подозрения в нарушении "Зарей" протокола безопасности, из-за чего ей грозят санкции, вплоть до потери очков.

В свою очередь, глава Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов в интервью Tribuna.com прокомментировал заявление луганчан о прохождении командой первого тестирования на коронавирус 28 мая.

Попов отметил, что в конце мая представители луганского клуба сдавали тест на иммуноглобулин, а ПЦР-тестирование они должны были пройти перед вчерашним матчем с "Колосом" (1:0).

"Зреет скандал, потому что они должны были сделать не тот тест 28 мая. Тогда они должны были сделать ПЦР-тестирование, а сделали на иммуноглобулин", - заявил глава комитета.

При этом Попов отметил, что решение о проведении поединка "Заря" – "Колос" должен был инициировать делегат матча.

"Там должен делегат решить. Он связывается с руководством УАФ касательно решения по матчу. А ассоциация уже принимает решение, руководствуясь государственными документами.

Делегату матча за 90 минут до игры предоставляется заполненный врачами обеих команд специальный бланк, который разработал (медицинский) комитет: в нем указывается весь состав команды, температура каждого в день игры, дату проведения ПЦР пробы и результат (негативный или позитивный).

Потому то, что было в "Заре", думаю, это их первая и последняя проба. Они должны выполнить то, что требуется документами УАФ и правительства. Документ, который пишет врач клуба, носит юридическую основу, и если проверят факт наличия подлога, то это подлежит юридической ответственности, вплоть до тюрьмы на определенный срок", - подчеркнул Попов.