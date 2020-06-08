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Конор Макгрегор в очередной раз завершил карьеру в ММА

Ирландец устал от несправедливых, на его взгляд, решений руководства UFC.

Конор Макгрегор
Фото: EPA/UPG
Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор в очередной раз объявил о том, что завершает карьеру.

"Привет, парни. Я принял решение закончить с боями. Благодарю всех за эти удивительные воспоминания. Ох, какой же это был крутой путь", – написал Конор и прикрепил фото с мамой.

Кроме того, Конор прокомментировал свое заявление о завершении карьеры, в котором выразил недовольство решениями промоушена. В частности, Макгрегор хотел провести бой с Джастином Гейджи за временный пояс, но UFC ему отказало.

"Это перестало вызывать какие-либо эмоции, вот и все. Эти ожидания, ничего не происходит. Я перебираю варианты соперников, а никого толком нет сейчас. Меня ничто не будоражит.

UFC нужно было действовать дальше. Я имею в виду, почему они переносят бой Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гейджи на сентябрь? Вы знаете, что должно произойти в сентябре, но не произойдет.

Я рассказал им правильные план и метод. Но они каждый раз отказываются и тянут время. Что бы я ни говорил, они идут наперекор в желании показать какую-то силу. Они должны были просто организовать бой между мной и Джастином за временный пояс и потом продолжать свою движуху", - сказал Макгрегор в интервью ESPN.

В свою очередь, президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение ирландца.

"Если вы хотите завершить карьеру, то вам не стоит драться. Если это действительно то, что сейчас чувствуют Конор Макгрегор, Джон Джонс и Хорхе Масвидаль", - заявил Уайт.

Добавим, что Макгрегор уже третий раз объявил об уходе из спорта. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246.

Но особенно запомнилось его единоборство с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, которое закончилось скандалом прямо в октагоне.

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