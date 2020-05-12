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Стали известны гонорары участников первого знакового в условиях коронавируса турнира UFC 249 во Флориде

Космических прейскурантов не наблюдается.

Стали известны гонорары участников первого знакового в условиях коронавируса турнира UFC 249 во Флориде
Тони Фергюсон (слева) и Джастин Гейджи
Фото: UFC

В прошедший уик-энд в Джексонвилле (штат Флорида) состоялся первый крупный в условиях пандемии COVID-19 турнир по смешанным единоборствам UFC 249.

Стали известны гонорары участников, которые они получили за вечер поединков.

Согласно инсайдерской информации Джека Гудмана, фаворит главного боя - Тони Фергюсон получил самую крупную сумму, однако она довольно далека от гонораров Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, к которым все привыкли. Американец получит "всего" 500 тыс. долл.

Впрочем, в отсутствие зрителей в зале, это не так уж и мало.

Его обидчик и соотечественник - Джастин Гейджи получит и того меньше – 350 тысяч.

Напомним, Джастин одержал сенсационную победу над Тони в 5-м раунде техническим нокаутом.

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