Экс-игрок "Динамо" был арестован за попытку убить жену
Экс-игрок "Динамо" был арестован за попытку убить жену
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Ляшко назвал сроки возобновления работы метро
Ляшко назвал сроки возобновления работы метро
Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
ГлавнаяСпорт

После возобновления футбольного сезона матчи чемпионата Испании будут проходить ежедневно

С 12 июня Ла Лига будет жить в ритме "блиц-партий".

После возобновления футбольного сезона матчи чемпионата Испании будут проходить ежедневно
Хавьер Тебас
Фото: DIARIO AS

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о возобновлении чемпионата в июне.

По словам функционера, матчи будут проходить ежедневно в течение 35 дней.

"За 24 часа до игры каждый футболист будет проходить тест на коронавирус. Самый низкий риск заражения будет во время матчей", - цитирует Тебаса Goal.com.

Отметим, что по предварительно информации, Ла Лига возобновится 12 июня.

Стоит добавить, что "Валенсия", 10 игроков которой были заражены коронавирусом, вернулась к тренировкам после пика пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Перед началом тренировки футболисты прошли углубленный медосмотр и теперь готовятся к возобновлению сезона.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также