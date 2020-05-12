С 12 июня Ла Лига будет жить в ритме "блиц-партий".

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о возобновлении чемпионата в июне.

По словам функционера, матчи будут проходить ежедневно в течение 35 дней.

"За 24 часа до игры каждый футболист будет проходить тест на коронавирус. Самый низкий риск заражения будет во время матчей", - цитирует Тебаса Goal.com.

Отметим, что по предварительно информации, Ла Лига возобновится 12 июня.

Стоит добавить, что "Валенсия", 10 игроков которой были заражены коронавирусом, вернулась к тренировкам после пика пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

🦇 La plantilla entrena con el depósito lleno de ilusión 🤩



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El equipo sigue avanzando en su puesta a punto y recuperando sensaciones en el césped 💪🏼⬇️#AMUNTWorld 🌏 pic.twitter.com/efCqAJZ0ne — Valencia CF 🦇💯 #AMUNTDesdeCasa 🏡 (@valenciacf) May 11, 2020

Перед началом тренировки футболисты прошли углубленный медосмотр и теперь готовятся к возобновлению сезона.