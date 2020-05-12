Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о возобновлении чемпионата в июне.
По словам функционера, матчи будут проходить ежедневно в течение 35 дней.
"За 24 часа до игры каждый футболист будет проходить тест на коронавирус. Самый низкий риск заражения будет во время матчей", - цитирует Тебаса Goal.com.
Отметим, что по предварительно информации, Ла Лига возобновится 12 июня.
Стоит добавить, что "Валенсия", 10 игроков которой были заражены коронавирусом, вернулась к тренировкам после пика пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
🦇 La plantilla entrena con el depósito lleno de ilusión 🤩— Valencia CF 🦇💯 #AMUNTDesdeCasa 🏡 (@valenciacf) May 11, 2020
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El equipo sigue avanzando en su puesta a punto y recuperando sensaciones en el césped 💪🏼⬇️#AMUNTWorld 🌏 pic.twitter.com/efCqAJZ0ne
Перед началом тренировки футболисты прошли углубленный медосмотр и теперь готовятся к возобновлению сезона.