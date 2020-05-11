Легенда "Манчестер Юнайтед" назвал игроков МЮ, которых Алекс Фергюсон никогда не критиковал

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, который в настоящее время возглавляет национальную команду Уэльса, поделился мнением о тонкостях работы великого наставника манкунианцев Алекса Фергюсона.

В частности, валлиец назвал имена игроков МЮ, которых сэр Алекс никогда не критиковал.

"Были только три или четыре игрока, которых Фергюсон не критиковал. Это Эрик Кантона, Брайан Робсон, Рой Кин и Криштиану Роналду. Они выполняли работу на поле, поэтому у него никогда не было к ним претензий. Сэр Алекс - мастер психологии, он знал, как заставить каждого быть максимально эффективным", - заявил Райан интервью beIN Sport.

"Лично я постоянно с ним ссорился. Меня частенько штрафовали, доходило даже до того, что оставляли без двухнедельной зарплаты. Я возражал ему, приводил свои аргументы. Но позже Фергюсон признался мне, что ему вообще-то нравилось, когда я так себя вел. Это показывало, что мне не было все равно. Но сэр Алекс все равно штрафовал меня, - чтобы показать, кто тут главный", - отметил Гиггз.

Напомним, что шотландец тренировал "Манчестер Юнайтед" 27 лет (с 1986 по 2013 год) и выиграл с клубом 38 трофеев, включая 13 титулов чемпиона Английской Премьер-Лиги и две Лиги Чемпионов.

В свою очередь, 46-летний Гиггз всю свою карьеру (1990-2014) выступал за МЮ, за который провел 963 официальных матча. Является самым титулованным игроком в истории британского футбола. 19 мая 2013 года стал первым и, пока, единственным футболистом, выигравшим 13 чемпионских титулов высшего дивизиона Англии.