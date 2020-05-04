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Роналду обвинили в "слитии" информации о позитивном тесте Дибалы на коронавирус, чтобы остаться на Мадейре

У Криштиану подозревают корыстный мотив.

Криштиану Роналду и Пауло Дибала
Фото: EPA/UPG
Криштиану Роналду и Пауло Дибала

Итальянское издание Corriere dello Sport обвинило форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в "сливе" информации, что его партнер по туринскому клубу, аргентинец Пауло Дибала в четвертый раз за последние полтора месяца сдал позитивный тест на коронавирус.

Издание предположило, что португалец, который в настоящий момент находится у себя на Родине - на Мадейре, не спешит с возвращением на Апеннинский полуостров, для чего и использовал информацию о болезни Дибалы.

Отметим, что Италия является одним из эпицентров пандемии коронавируса.

В свою очередь, подруга Дибалы опровергла сообщения прессы о том, что футболист вновь сдал положительный тест на COVID-19.

"Пауло не сдавал позитивный тест на вирус, - цитирует интервью Орианы Сабатини телеканалу Canal 9 "Советский спорт". - Для проведения нового анализа ему еще нужно подождать. Мы все ждем, поэтому я не знаю, откуда взялись эти слухи. Мы объявим о результате сразу, как это станет известно. Лично у меня тест показал отрицательный результат, но насчет Пауло мы не уверены на сто процентов", - отметила Ориана.

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