Один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории, бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте Майк Тайсон готовится вернуться на ринг ради проведения нескольких благотворительных боев - 53-летний американец хочет помочь бездомным и наркозависимым.
Майк опубликовал новое видео тренировки в Twitter, продемонстрировав невероятную силу и скорость удара.
I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar #willsmith #stillthebaddestmanontheplanet pic.twitter.com/R9Zmz19GFm— Mike Tyson (@MikeTyson) May 1, 2020
Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова привело в восторг тренировочное видео легендарного американца.
"Не могу поверить. Это просто другой уровень", - восхитился Тайсоном Хабиб в комментариях под записью.
Остается вопросом: на сколько раундов хватит американца? В одном никто не сомневается – камбэк Майка будет ярким.