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Нурмагомедов восхитился физической формой Майка Тайсона: американец готовится к возвращению в ринг

Многие – в ожидания этого события.

Майк Тайсон
Фото: фотоколлаж xsport.ua
Майк Тайсон

Один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории, бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте Майк Тайсон готовится вернуться на ринг ради проведения нескольких благотворительных боев - 53-летний американец хочет помочь бездомным и наркозависимым.

Майк опубликовал новое видео тренировки в Twitter, продемонстрировав невероятную силу и скорость удара.

Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова привело в восторг тренировочное видео легендарного американца.

"Не могу поверить. Это просто другой уровень", - восхитился Тайсоном Хабиб в комментариях под записью.

Остается вопросом: на сколько раундов хватит американца? В одном никто не сомневается – камбэк Майка будет ярким.

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