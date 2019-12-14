UFC официально подтвердил проведение суперпоединка Нурмагомедов – Фергюсон

Бой состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США).
"Официально. Орел возвращается в октагон в апреле", - гласит сообщение в Instagram UFCRUSSIA.
Интересно, что они уже в пятый раз за последние четыре года пытаются организовать такой поединок. Ранее он срывался по разным причинам.
Фергюсон в последнем поединке победил техническим нокаутом Дональда Серроне, а вот Хабиб защитил свой пояс против Дастина Порье.
Отметим, что после июньской победы над Серроне Фергюсон был временным чемпионом UFC в легком весе с 2017 по 2018 год.