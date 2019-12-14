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UFC официально подтвердил проведение суперпоединка Нурмагомедов – Фергюсон

Пятая попытка американской организации провести этот бой наконец-то увенчалась успехом.

Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон
Фото: instagram.com/ufcrussia
Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон
UFC официально объявила о следующем поединке между российским чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Тони Фергюсоном.

Бой состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США).

"Официально. Орел возвращается в октагон в апреле", - гласит сообщение в Instagram UFCRUSSIA.

Интересно, что они уже в пятый раз за последние четыре года пытаются организовать такой поединок. Ранее он срывался по разным причинам.

Фергюсон в последнем поединке победил техническим нокаутом Дональда Серроне, а вот Хабиб защитил свой пояс против Дастина Порье.

Отметим, что после июньской победы над Серроне Фергюсон был временным чемпионом UFC в легком весе с 2017 по 2018 год.

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