Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что договорился о проведении боя Флойда Мейвезера.
По словам Уайта, договоренность с Мейвезером-младшим была достигнута во время баскетбольного матча регулярного чемпионата НБА между "Бостон Селтикс" и "Лос-Анджелес Клипперс".
"Это правда. Мы сидели рядом на игре "Клипперс". Начали разговаривать и буквально пришли к согласию прямо там, на площадке. Пожали руки.
Думаю, если все пройдет должным образом, мы с Флойдом можем провести что-то в октябре или ноябре", - цитирует Уайта портал Yahoo Sports.
Подтверждает информацию Уайта и публикация в Instagram боксера, в которой Флойд сообщил, что вместе они работают над воплощением зрелищного ивента в следующем году.
Отметим, что тот поединок был проведен по правилам бокса и закончился в 10 раунде техническим нокаутом.
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