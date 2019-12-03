Уникальный, как для боев по смешанному единоборству, случай произошел на турнире MMA от промоушена ECE.
Соперники одновременно отправили друг друга на помост октагона мощнейшими хуками слева.
Бой между 22-летним Эдером Лопесом и 31-летним Диего Невешем закончился в самом дебюте первого раунда.
Соперники отправили друг друга в нокдаун.
При этом более молодой Эдер поднялся почти сразу, а его соперник вернуться в бой не сумел.
A Double Knockdown/KO In A CAGE!😳💪— Mikey Thomas (@MikeyThomasMMA) 30 ноября 2019 г.
🎥: @EnfusionLIVE (ECE) pic.twitter.com/mic5LMoNaW