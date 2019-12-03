"Барселона" обошла "Реал" по числу "Золотых мячей", завоеванных игроками клуба

Борьба двух непримиримых соперников идет на всех фронтах.

Накануне Лионель Месси был признан лучшим футболистом мира, в 6-й раз в карьере выиграв "Золотой мяч".

По количеству "Золотых мячей" аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Благодаря успеху своего капитана каталонский клуб опередил своего принципиального соперника – "Реал" по количеству "Золотых мячей", завоеванных футболистами клуба.

У "Барселоны" их теперь 12, у мадридцев осталось 11.

В составе "сине-гранатовых" обладателями награды становились Луис Суарес (1960), Йохан Круифф (1973, 1974), Христо Стоичков (1994), Ривалдо (1999), Роналдиньо (2005) и Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).

У "бланкос" в разные годы приз доставался таким игрокам, как Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017) и Лука Модрич (2018).

Уточним, что Криштиану получил свой первый "Золотой мяч" в 2008 году, будучи еще игроком "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что "Золотой мяч" в 11-й раз подряд выиграл футболист, который выступает в чемпионате Испании.