Промоутер Усика назвал наиболее вероятного следующего соперника украинца

Промоутер украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил, что следующим соперником Александра, вероятнее всего, станет Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

"Чисора – наиболее вероятный соперник. Мы как раз его рассматриваем, как вариант №1.

Он согласился на бой, но мы еще не выяснили дату и статус этого поединка, и не подтвердили окончательно участие Александра", - заявил Красюк в интервью Tribuna.com.

"Если бы контракт был подписан, то была бы уже конкретика. Еще ничего не подписано. Только мы выясним все детали, то сразу подпишем", – уточнил промоутер.