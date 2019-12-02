Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Война иллюзий
Война иллюзий
В России автобус с пассажирами упал с моста в реку, 19 погибших (обновлено)
В России автобус с пассажирами упал с моста в реку, 19 погибших (обновлено)
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Харлан вручили награду победительницы общего зачета Кубка мира

Украинка второй раз подряд стала лучшей по итогам сезона.

Ольга Харлан с президентом мировой федерации Алишером Усмановым (справа)
Фото: FIE
Ольга Харлан с президентом мировой федерации Алишером Усмановым (справа)
На Конгрессе FIE в Лозанне украинской саблистке Ольге Харлан была вручена награда победительницы общего зачета Кубка мира.

Напомним, в этом сезоне 29-летняя Харлан в четвертый раз в карьере выиграла индивидуальное "золото" на чемпионате мира по фехтованию, который проходил в Будапеште. До этого сильнейшая украинская саблистка выигрывала мировые первенства в Будапеште-2013, Казани-2014 и Лейцпиге-2017.

Также на ее счету в этом году победа на чемпионате Европы и призовые места на трех турнирах серии Гран-При.

Отметим, что украинка выиграла общий зачет Кубка мира второй раз кряду и четвертый раз в карьере.

Добавим, что Ольге не хватает еще одной победы до лучшего показателя в истории Украины, ведь у легендарного украинского рапириста Сергея Голубицкого пять побед в общем зачете и, при этом, четыре кряду.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также