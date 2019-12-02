Накануне в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги между "Норвичем" и "Арсеналом" (2:2) был зафиксирован первый случай, когда незабитый пенальти судья позволил перебить, сославшись на VAR.

Эпизод случился на 26-й минуте. Форвард гостей Пьер-Эмерик Обамеянг в первом случае не смог переиграть Тима Крула.

Но в дело вмешалась VAR. Арбитру Полу Тирни подсказали, что футболисты "Норвича" вбежали в штрафую раньше положенного времени, из-за чего пенальти был перебит. На протесты футболистов "Норвича", что игрок "Арсенала" также вбежал в штрафную до удара, на арбитра из Ланкашира не произвели впечатления – габонец со второй попытки поразил ворота соперника, сравняв счет.

Отметим, что тот же Обамеянг во второй раз сравнял счет в матче на 57-й минуте.