Футбольные звезды Украины-2019: Стали известны все претенденты во всех номинациях

Фото: УАФ/ffu.org.ua

2 декабря на НСК "Олимпийский" состоится торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019" - совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Во время церемонии будут объявлены победители в ряде номинаций. Также будут вручены специальные награды за успешные футбольные проекты 2019 года.

Стали известны все претенденты во всех номинациях, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола..

Добавим, что лауреаты выбирались путем независимого голосования профессиональных футболистов, футболисток и главных тренеров (тренеров ассистентов тренеров) Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги 2019 года.

Лучший футболист:

Фото: ffu.ua

Марлос (Шахтер)

Тайсон (Шахтер)

Виктор Цыганков (Динамо)

Лучшая футболистка:

Фото: ffu.ua

Дарья Апанащенко (Жилстрой-1 Харьков)

Яна Калинина (Жилстрой-2 Харьков)

Надежда Кунина (Жилстрой-2 Харьков)

Лучший тренер мужских команд:

Фото: ffu.ua

Андрей Шевченко (сборная Украины)

Александр Петраков (сборная Украины U-20)

Виктор Скрипник (Заря Луганск)

Лучший тренер женских команд:

Роман Заев (Восход Старая Маячка)

Наталья Зинченко (ЖФК Жилстрой-2 Харьков, национальная женская сборная Украины)

Олег Бортник (Ладомир Владимир-Волынский)

Лучший голкипер среди мужчин:

Андрей Пятов (Шахтер Донецк)

Юрий Панькив (Александрия Александрия)

Георгий Бущан (Динамо Киев)

Лучший голкипер среди женщин:

Ирина Санина (Жилстрой-1 Харьков)

Екатерина Самсон (Жилстрой-2 Харьков)

Дарья Бондарчук (Жилстрой-2 Харьков)

Лучший арбитр:

Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Николай Балакин (Киевская обл.)

Денис Шурман (Киевская обл.)

Лучшая футбольная школа:

Академия ФК "Шахтер"

Академия ФК "Динамо"

Академия ФК "Карпаты"

Лучший молодой футболист (до 21 года):

Виталий Миколенко (Динамо)

Владислав Супряга (Днепр-1 Днепр)

Сергей Булеца (Днепр-1 Днепр)

Лучшая молодая футболистка (в возрасте до 19 лет):

Юлия Христюк (ЕМС-Подолье Винница)

Надежда Кунина (Жилстрой-1 Харьков)

Ирина Котяш (Жилстрой-2 Харьков)

Автор лучшего гола:

Надежда Иванченко (Ладомир Владимир-Волынский)

Сергей Сидорчук (Динамо)

Георгий Цитаишвили (Динамо)

Лучший игрок по футзалу:

Кирилл Ципун (МФК Продексим Херсон)

Игорь Корсун (МФК Продексим Херсон)

Артем Фаренюк (ФК Ураган Ивано-Франковск)

Лучший игрок по пляжному футболу:

Андрей Неруш (Евроформат-Бодони, ВИТ)

Олег Зборовский (Артур Мьюзик, ФК Альтернатива)

Константин Макеев (Гриффин)

Лучший игрок в студенческом футболе:

Андрей Спиваков (Киевский университет им. Бориса Гринченко)

Яна Малахова (Харьковская государственная академия физической культуры)

Юрий Заставецкий (Тернопольский национальный педагогический университет)

Лучший игрок с инвалидностью: