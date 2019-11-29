УЕФА определил лучшего игрока 5-го тура Лиги Чемпионов и Лиги Европы (обновлено)

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов, сообщается на официальной сайте УЕФА.
Польский форвард стал автором самого быстрого покера в истории ЛЧ и помог своей команде разгромить на выезде "Црвену Звезду" 6:0 - с момента первого гола поляка в матче до четвертого точного удара в ворота сербского клуба, прошло всего 14 минут и 31 секунда.
В битве за звание лучшего игрока недели Левандовски опередил Лионеля Месси ("Барселона"), Ромелу Лукаку ("Интер") и Кейлора Наваса (ПСЖ).
В целом, в этом розыгрыше ЛЧ Роберт отметился 10 голами.
Обновление. Кроме того, полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш был признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В матче против ПСВ (4:0) Фернандеш поучаствовал во всех голевых атаках своей команды - игрок забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.