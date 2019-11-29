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УЕФА определил лучшего игрока 5-го тура Лиги Чемпионов и Лиги Европы (обновлено)

У Роберта Левандовски были достойные конкуренты.

УЕФА определил лучшего игрока 5-го тура Лиги Чемпионов и Лиги Европы (обновлено)
Роберт Левандовски
Фото: EPA/UPG

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов, сообщается на официальной сайте УЕФА.

Польский форвард стал автором самого быстрого покера в истории ЛЧ и помог своей команде разгромить на выезде "Црвену Звезду" 6:0 - с момента первого гола поляка в матче до четвертого точного удара в ворота сербского клуба, прошло всего 14 минут и 31 секунда.

В битве за звание лучшего игрока недели Левандовски опередил Лионеля Месси ("Барселона"), Ромелу Лукаку ("Интер") и Кейлора Наваса (ПСЖ).

В целом, в этом розыгрыше ЛЧ Роберт отметился 10 голами.

Обновление. Кроме того, полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш был признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В матче против ПСВ (4:0) Фернандеш поучаствовал во всех голевых атаках своей команды - игрок забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Бруну Фернандеш
Фото: EPA/UPG
Бруну Фернандеш
За почетное звание также боролись Рауль Хименес ("Вулверхэмптон"), Даити Камада ("Айнтрахт") и Венсан Абубакар ("Порту").

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