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Левандовски стал обладателем симпатичного рекорда "Баварии"

Поляк третий месяц подряд становится лучшим игроком мюнхенцев.

Левандовски стал обладателем симпатичного рекорда "Баварии"
За это можно и выпить с Ренато Санчесом (слева)
Фото: EPA/UPG

По результатам голосования болельщиков форвард "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим игроком баварского клуба в октябре. Поляк набрал 75,6% голосов, опередив Сержа Гнабри (9,8%) и Мануэля Нойера (6,1%), сообщается на официальном сайте баварцев.

В прошлом месяце игрок принял участие в шести матчах "Баварии", забив 7 голов.

Левандовский стал обладателем своеобразного хет-трика, т.к. выигрывал эту же награду в августе и сентября.

До Роберта за всю историю мюнхенского клуба никто не выигрывал эту награду 3 месяца подряд.

Ранее Левандовски побил рекорд 50-летней давности легендарного одноклубника - Герда Мюллера.

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