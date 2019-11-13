Противостояние Лобановского и Бескова вошло в топ-6 в истории футбола

Непримиримая борьба киевского "Динамо" и московского "Спартака" в конце 70-х и в 80-х прошлого века была отмечена авторитетным порталом FourFourTwo, сообщает sport.ua.

FourFourTwo составил список шести величайших тренерских противостояний в истории футбола, в который и вошла борьба экс-тренера "Динамо" Валерия Лобановского и Константина Бескова, который возглавлял московский "Спартак".

Портал отмечает не только постоянную борьбу Лобановского и Бескова за главные трофеи советского футбола, но и полную противоположность их тренерских методов и стилей игры их команд.

"С точки зрения трофеев, Лобановский был лучше, ведь взял четыре титула чемпиона СССР с 1980 по 1986 год, когда у Бескова было всего два чемпионства. Но тренер "Спартака" получил много любителей его футбола из-за развлекательного стиля игры", - пишет FourFourTwo.

Также в топ-6 вошли противостояния сэра Алекса Фергюсона против Арсена Венгера, Луиса Сесара Менотти против Карлоса Билардо, Брайана Клафа против Дона Реви, Арриго Сакки против Фабио Капелло и Жозе Моуриньо против Пепа Гвардиолы.