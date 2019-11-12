В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
НАБУ пришло в Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
НАБУ пришло в Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров
СБУ разоблачила схему незаконных начислений соцвыплат жителям ОРДЛО
СБУ разоблачила схему незаконных начислений соцвыплат жителям ОРДЛО
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
ГлавнаяСпорт

КДК УАФ рассматривает вариант серьезного наказания "Динамо" за поведение ультрас

Расистский инцидент матча "Шахтер" – "Динамо" – в прицеле контролирующего органа.

КДК УАФ рассматривает вариант серьезного наказания "Динамо" за поведение ультрас
Фото: ua.tribuna.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола может серьезно наказать киевское "Динамо" за расистское поведение болельщиков во время матча 14-го тура УПЛ с донецким "Шахтером" (1:0), сообщает sport.ua.

КДК УАФ рассмотрит дело после того, как Украинская Премьер-лига получит в свое распоряжение протокол арбитра встречи Николая Балакина, отмечает издание.

По предварительной информации, "Динамо" грозит максимально возможное наказание. Киевский клуб заплатит штраф в размере от 250-ти до 500-т тыс. гривен, а также проведет матч при пустых трибунах.

Напомним, "Динамо" выступило с заявлением в связи с расистским скандалом на матче с "Шахтером", в котором, пока, не признает вину своих болельщиков, до результатов расследования инцидента.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также